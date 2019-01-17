فاجعة .. مصرع 5 أشخاص في حادثة سير مميتة بأيت بوكماز بإقليم ازيلال

هبة بريس – أزيلال

على الطريق الرابطة بين منطقتي ايت أمحمد وايت بوكماز التابعة اداريا لزاوية أحنصال بإقليم أزيلال، وقعت صباح اليوم الخميس 17 يناير الجاري حادثة سير مميتة أودت بحياة خمسة اشخاص وجرح ثلاثة اخرين.

وحسب مصادر “هبة بريس” بالمنطقة فأن الحادثة وقعت بالمنطقة المعروفة بـ “اغزديس” المعروفة بمنعرجاتها الخطيرة حيث هوت سيارة للنقل المزدوج “ترونزيت” بأحد المنعرجات وأودت بحياة خمسة اشخاص من بينهم سائق السيارة كانوا في طريقهم الى أحد الأسوق الأسبوعية بالمنطقة .

وبمجرد علمها بالحادثة المميتة هرع رجال الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي والسلطات المحلية الى عين المكان ليتم نقل الموتى الى مستودع الاموات والجرحى الى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتقلي العلاجات الضرورية، وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات وحيثيات هذه الحادثة المميتة بناء على اوامر النيابة العامة المختصة.

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