ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا بشفشاون وحقوقي يدق ناقوس الخطر (فيديو)

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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
أقدم شاب ثلاثيني متزوج و اب لطفلين صغيرين على الإنتحار مساء أمس الجمعة بعد تناوله لسم الفئران بمنزل أسرته الكائن بدوار الخزانة جماعة باب تازة ضواحي شفشاون .
وحسب مصادر مطلعة فالهالك اقدم على وضع حد لحياته بسبب الفقر والمشاكل العائلية التي كان يعيشها قيد حياته .
وقد تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بشفشاون بعد حضور السلطات المحلية والدرك الملكي .
وسجلت سنة 2018 اكثر من 30 حالة انتحار بالإقليم وتعد هذه هي الحالة الثانية منذ دخول سنة 2019 بمعنى حالتي انتحار في اقل من أسبوع .
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