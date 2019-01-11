احتراق محطة وقود ضواحي البيضاء و الرعب يسيطر على الساكنة المجاورة

هبة بريس – الدار البيضاء

بشكل مفاجئ ، احترقت ظهر اليوم الجمعة إحدى محطات الوقود ضواحي العاصمة الاقتصادية و بالضبط بمدينة حد السوالم التابعة إداريا لإقليم برشيد بعد أن شبت ألسن النيران بها مخلفة خسائر مادية جسيمة.

و حسب مصادر من عين المكان ، فقد وقع الحريق بمحطة للوقود أثناء تزويد إحدى السيارات بكمية معينة من البنزين ، قبل أن يتفاجأ عامل المحطة بألسنة اللهب و هي تتصاعد من إحدى المضخات ليبادر بمحاولة إخمادها غير أنه فشل في ذلك.

و تطلب إطفاء الحريق استدعاء عناصر الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية لمدينة حد السوالم و التي حلت على وجه السرعة لعين المكان ، غير أنه و بالرغم من حضورها تعرضت المحطة لأضرار مادية جسيمة و كذا احتراق جزئي لدراجتين ناريتين كانتا مركونتين بعين المكان.

و قد خلف الحادث رعبا كبيرا في صفوف مرتادي محطة البنزين السالفة الذكر فضلا على الساكنة المجاورة مخافة انتشار ألسنة اللهب ، قبل أن تنجح عناصر الوقاية المدنية في السيطرة على الحريق.

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