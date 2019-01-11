فاجعة تهز مريرت .. زوجة تطلق الرصاص على زوجها وترديه قتيلا

هبة بريس

اهتزت جماعة تماسينت ضواحي مريرت، على وقع فاجعة راح ضحيتها زوج أصيب برصاص بندقيته.

وحسب مصدر محلي، فقد لقي الهالك حتفه، بعدما أطلقت زوجته رصاصات من بندقية صيد صوبه، لترديه قتيلا في الحال.

وأضاف ذات المصدر، أن الجريمة التي وقعت لحظات قليلة قبيل صلاة الجمعة، لا تزال دوافعها وأسبابها مجهولة الى حدود الساعة.

وفور علمها بالحادث، يضيف ذات المصدر، انتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات، كما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة.

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