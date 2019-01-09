فجيج… نفوق عدد مهم من المواشي يثير مخاوف المربون بقصر إيش

هبة بريس : أحمد المساعد

يعيش هذه الأيام مربوا الأغنام بقصر إيش الحدودية التابعة ترابيا لإقليم فجيج تخوف كبير بعد ظهور مرض غريب، يفتك بالماشية حيث تسبب في نفوق العشرات من رؤوس الأغنام، ويصيب هذا المرض حسب بعض المربين فصيلة النعجة مباشرة بعد وضعها لوليدها في حين يبقى المولود حيا لمدة لا تزيد عن 3 ايام بعدما يصاب بحمى تفقده حياته.

وأمام هذا الوضع يجد المربون في وضعية محيرة خاصة وأن الدواء الموصوف من قبل الطبيب البيطري لم تكن له أي فعالية لأنه لم يتم تشخيص المرض، لم يؤدي لإنقاذ رؤوس الماشية من النفوق والهلاك والتي خسرها المربون في ظرف وجيز.

ومن أجل ذلك يناشد مربو المواشي الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الثروة الحيوانية من الهلاك وخصوصا بعد تداول إنتشار مرض الحمى القلاعية بغرب الجزائر و تطالب توفير الأدوية المناسبة من أجل علاج الماشية المصابة للحيلولة دون نفوق رؤوس أخرى أو تخصيص لقاح من أجل وقاية الماشية السليمة من الإصابة بهذا الداء الذي لم يعرف مصدره ولا سببه وإن كان معدي أو لا وهي كلها أسئلة ينتظر تدخل الجهات المعنية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الماشية بالمنطقة التي تعتبر مصدر الثروة الحيوانية بالمنطقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0