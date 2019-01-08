عصابة مجهولة تسرق حاويات القمامة و أغطية البالوعات بالبيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

أقدم مجهولون في الأيام الأخيرة على سرقة مجموعة من حاويات القمامة و كذا أغطية بالوعات قنوات الصرف الصحي المعدنية الصنع بعدد من أحياء منطقة التشارك بالدار البيضاء و خاصة بشارع محمد الزفزاف.

و شهدت منطقة التشارك خلال ليلة أمس و الليلة التي سبقتها سرقة عدد كبير من أغطية بالوعات قنوات الصرف الصحي و منها تلك التي توجد بقلب طرق معروفة بكثافة حركية السير بها.

و تفاجأ مستعملو الطريق صبيحة اليوم بوجود عدد من بالوعات الصرف الصحي بشارع محمد الزفزاف و بعض احياء منطقة التشارك ضاحية العاصمة الاقتصادية دون أغطية مما شكل عليهم و على سياراتهم و دراجاتهم النارية و العادية خطرا كبيرا.

و إلى جانب الأغطية المعدنية للبالوعات، استفحلت ظاهرة سرقة حاويات القمامة و التي لم تسلم منها بعض احياء سيدي مومن و أناسي مما بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول وجود عصابات منظمة تستغل عتمة الليل لسرقة ممتلكات عامة غير آبهين بالأخطار التي يشكلها إقدامهم على ذلك.

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