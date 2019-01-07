اقتطاع 600 درهم من الرواتب يغضب موظفي جماعة البيضاء وسط تلويح بالتصعيد

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاجأ أكثر من ألف موظف و موظفة بجماعة الدارالبيضاء مؤخرا باقطاعات مالية من رواتبهم قاربت الستة مائة درهم دون سابق إنذارمما دفعهم للاحتجاج و التلويح بالتصعيد ضد هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا و غير قانوني.

و توصل موظفو جماعة الدار البيضاء المنتمين لعديد القطاعات كالصحة و العمالات و المقاطعات و غيرها برواتب شهر دجنبر الأخير و هي منقوصة بمبلغ مالي مهم مع أثر رجعي ، حيث تراوحت الاقتطاعات بين مبلغي 400 و 600 درهم.

و أمام هذا المعطى ، قرر المئات من موظفي جماعة الدار البيضاء و الذين يفوق عددهم الألف ممن شملتهم الاقتطاعات التصعيد ضد هذا القرار خاصة في ظل تدني مستوى الأجور التي يتقاضونها مقارنة بقطاعات أخرى.

و دخلت مجموعة من التنظيمات المهنية و التنسيقيات على الخط لدراسة الخطوات النضالية التي سيتخدها الموظفون المتضررون و التي من بينها التهديد بخوض إضراب مفتوح حتى تحقيق ملفهم المطلبي و الحوار معهم.

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