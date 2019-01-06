عـــاجل …بسبب مبلغ مـالي أب يقتل إبنه بفاس

نُشر بتاريخ :  2019-01-06 - 17:14
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ع محياوي- هبة بريس 
اهتز حي التقدم بعين هارون أحد الأحياء الشعبية بمدينة فاس ، عصر  اليوم الأحد 06 يناير الجاري ، على خبر جريمة قتل بشعة، قام  بتنفيذها رجل يعمل في ورشة بناء أثناء شجار جرى بينه وبين إبنه
الشجار ـ حسب مصادر هبةـ   أثار غضب الأب الذي آنهال على ابنه بضربة قوية بعصا على مستوى الرأس ليسقطه جثة هامدة على الأرض.
وحول سبب الخلاف ـ تقول مصادرنا  ـ ان الاب شك  في إبنه  كونه المعني باختلاس مبلغا ماليا قدره  3000 درهم .
وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى عين المكان للقيام بالمتعين، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالغساني بفاس قصد التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة . 
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تعليق واحد

  1. غير معروف

    في 17:59

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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