عـــاجل …بسبب مبلغ مـالي أب يقتل إبنه بفاس

ع محياوي- هبة بريس

اهتز حي التقدم بعين هارون أحد الأحياء الشعبية بمدينة فاس ، عصر اليوم الأحد 06 يناير الجاري ، على خبر جريمة قتل بشعة، قام بتنفيذها رجل يعمل في ورشة بناء أثناء شجار جرى بينه وبين إبنه

الشجار ـ حسب مصادر هبةـ أثار غضب الأب الذي آنهال على ابنه بضربة قوية بعصا على مستوى الرأس ليسقطه جثة هامدة على الأرض.

وحول سبب الخلاف ـ تقول مصادرنا ـ ان الاب شك في إبنه كونه المعني باختلاس مبلغا ماليا قدره 3000 درهم .

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى عين المكان للقيام بالمتعين، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالغساني بفاس قصد التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1