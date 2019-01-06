أكادير: حجز كيلوغرامين من مخدر الشيرا و 14 سلاح أبيض

احمد وزروتي ـ هبة بريس

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء أول أمس الجمعة 04 يناير، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة على مستوى الطريق الساحلية بحي تدارت أنزا، وهو متلبس بترويج المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل سيارته من حجز عدة صفائح من مخدر الشيرا قدر وزنها بنحو الكيلوغرامين، و14 سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام، وعصي، بالإضافة إلى مصباح موصول بصاعق، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج، وهواتف نقالة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه وكذا فتاة كانت برفقته، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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