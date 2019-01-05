فضيحة جنسية عن طريق الرقية الشرعية ..تطيح بخطيب وإمام مسجد بإقليم الحاجب

ع محياوي- هبة بريس

أفاد مصدر مطلع لهبة بريس ، أن إقليم الحاجب و بالضبط بدوار ” سيدي بلغيت ” جماعة ” رأس جيري ” اهتز على فضيحة من العيار الثقيل بسبب علاج فتاة عن طريق الرقية الشرعية بطلها “إمام مسجد “ح – م” البالغ من العمر 59 سنة، بذات الدوار ، أقدم على “اغتصاب” فتاة تعاني من إعاقة على مستوى اليدين تدعى “ف- ع”، تبلغ من العمر 21 سنة” .

وبحسب مصدر أفادنا به شاهد عيان من سكان دوار “سيدي بلغيت”، فإن ” الإمام المذكور، زعم أنه بإمكانه علاج الفتاة من إعاقة أصيبت بها منذ أن كان عمرها 7 سنوات، بالرقية الشرعية، ليقدم على اغتصابها بعد أن قام بتنويمها بمشروب قدمه لها أثناء زيارته له رفقة أمها” حسب ذات المصدر .

هذا وفور علمها بالخبر ، تحركت مصالح الدرك الملكي بمركز ” سبت جحجوح” جماعة ” رأس جيري ” جنوب مكناس من اعتقال المتهم بالمنسوب إليه، و تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة باسئنافية مكناس ، لتعميق البحث معه .

هذا وقد علمت ” هبة بر يس ” أن مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم الحاجب، عينت مرشدا تابعا لمندوبيتها للقيام بمهام الإمامة بمسجد الدوار المذكور، مكان الإمام المتابع بتهمة “الاغتصاب”

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