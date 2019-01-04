العثور على جثة شاب عليها اثار الضرب بجماعة مجاط

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن عدد من المواطنين عثروا قبل قليل من زوال اليوم الجمعة 4 يناير، على شخص جثة هامدة بقارعة الطريق قرب دوار “المعيصرة” بتراب جماعة مجاط.

ووفق نفس المصادر، فالهالك تظهر عليه آثار الضرب، مما يرجح فرضية تعرضه للقتل، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقاتها في الموضوع.

كما تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الوفاة الغامضة، فيما يجري البحث تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش لتحديد الظروف المحيطة بالنازلة.