حادثة سير تورط مستشار من البيجيدي كان في حالة سكر

هبة بريس ـ القنيطرة

وقعت صبيحة اليوم حادثة سير قرب محطة التزود بالبنزين ” افريقيا ” بالقنيطرة كان بطلها ” عضو مجلس بلدي بسيدي يحيى الغرب منتمي لحزب العدالة والتنمية

الاخير كان على مثن سيارة من نوع ” هونداي ” مملوكة لوكالة كراء السيارات اذ اصطدم بشاحنة كانت مركونة حيث جرى الانقلاب نتيجة قوة الاصطدام

وقد جرى نقل المستشار السالف الذكر الى مستشفى ” الادريسي ” بالقنيطرة اذ خضع الى اختبار نسبة الكحول والذي اكد انه كان في حالة سكر

وبناءا على تعليمات النيابة العامة تم وضع المعني بالامر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه امام العدالة

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