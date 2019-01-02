الرصاص يلعلع بسيدي بنور لتوقيف مجرم عرض حياة المواطنين والأمن للخطر

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بسيدي بنور، فجر اليوم الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص في حالة اندفاع قوية، حاول تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما عرض سائق سيارة أجرة للتهديد بواسطة سلاح أبيض، كما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، وهو ما استدعى إطلاق رصاصة تحذيرية من السلاح الوظيفي لموظف شرطة بهدف تحييد الخطر الصادر عنه وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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