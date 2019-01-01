حجز مخدرات بخزان وقود شاحنة بميناء طنجة المتوسط

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت مصالح امن منطقة ميناء طنجة المتوسط ليلة يوم الاثنين من توقيف 03 مستخدمين على متن شاحنة عبارة عن خزان وقود تابعة لمحطة تزويد الشاحنات بالبنزين .

وأسفرت عملية تفتيش شاحنة الوقود الى حجز محفظتين يدويتين يحتويان على ما مجموعه 25 كيلوغرام و نصف من مخدر الشيرا برفقة المستخدمين كانوا ينوون ادخالها الى داخل ميناء طنجة المتوسط ، لكن يقظة العناصر الامنية العاملة بالباب الرئيسي مكنت من توقيف الثلاثة المستخدمين في حالة تلبس بحيازة مخدر الشيرا .

الموقوفون وضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية ، كما تمت احالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول الموضوع و ذلك باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

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