حجز مخدرات بخزان وقود شاحنة بميناء طنجة المتوسط

نُشر بتاريخ :  2019-01-01 - 18:30
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت مصالح امن منطقة ميناء طنجة المتوسط ليلة يوم الاثنين من توقيف 03 مستخدمين على متن شاحنة عبارة عن خزان وقود تابعة لمحطة تزويد الشاحنات بالبنزين .

وأسفرت عملية تفتيش شاحنة الوقود الى حجز محفظتين يدويتين يحتويان على ما مجموعه 25 كيلوغرام و نصف من مخدر الشيرا برفقة المستخدمين كانوا ينوون ادخالها الى داخل ميناء طنجة المتوسط ، لكن يقظة العناصر الامنية العاملة بالباب الرئيسي مكنت من توقيف الثلاثة المستخدمين في حالة تلبس بحيازة مخدر الشيرا .

الموقوفون وضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية ، كما تمت احالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول الموضوع و ذلك باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

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