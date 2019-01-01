وزير إيطالي : إفريقيا تحقق نموا اقتصاديا أكبر بكثير من أوروبا

نُشر بتاريخ :  2019-01-01 - 15:12
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن “القارة الإفريقية تحقق نموا اقتصاديا أكبر بكثير من ذلك المسجل على مستوى أوروبا”.

و ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) ، الاثنين ، أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية عبر، في تصريح صحفي ، عن انتقاده ل”قصر النظر” تجاه القارة الإفريقية و ربطها فقط بتدفقات المهاجرين” على السواحل الجنوبية للقارة العجوز.

و أضاف أنه في الوقت الذي “تنظر فيه أوروبا للقارة السمراء كمصدر للمهاجرين فقط، ترى فيها دول أخرى، على رأسها الصين، فرصة للتنمية و الاستثمار”.

و أشار موافيرو إلى أن افريقيا “لا تشهد توسعا ديمغرافيا فحسب بل تنمو اقتصاديا”، مضيفا أنه “بالنسبة لبلد في البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا يعتبر توجيه الأنظار نحو افريقيا أمرا طبيعيا و لا غنى عنه، بالنظر للفرص التي تتيحها لشركاتنا”.

و حسب وزير الخارجية الإيطالي فإن القارة الإفريقية تزخر بإمكانات هائلة ينبغي اغتنامها لرفع حجم التبادل التجاري و الاستثمار في قطاعات مختلفة، من ضمنها الزراعة ، الصناعة و الخدمات.

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