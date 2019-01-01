الوداد يحدد الملعب المستضيف لمباراة أسيك ميموزا الإفواري

شفيق عنوري

حدد الوداد الرياضي، الملعب الذي سيستضيف مباراة الفريق أمام أسيك ميموزا الإفواري، برسم أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجرى في ال12 من يناير الجاري.

واستقرت إدارة الفريق البيضاوي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل احضتان المباراة الأولى للوداد في المسابقة التي حصل على لقبها سنة 2017.

وجاء اختيار ملعب العاصمة، بحكم الطاقة الاستعابية التي تصل إلى 45 ألف متفرج، إضافة إلى أن المسافة بين الرباط والدار البيضاء ليست كبيرة جدا، الأمر الذي سيساهم في حضور أكبر عدد من الجماهير.

وسبق للفريق البيضاوي أن خاض عددا من المباريات على أرضية ملعب الرباط، أبرزها لقاءه مع الزمالك برسم نصف نهائي المسابقة ذاتها سنة 2016، والذي انتهى بخمسة أهداف لاثنين، لصالح “الأحمر”، غير أن النتيجة لم تكن كافية وقتها لتأهل الفريق للنهائي، باعتبار أنه خسر الذهاب ب4-0.

يشار إلى أن ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، أغلق بسبب خضوعه لبعض الإصلاحات، الأمر الذي حتم على الوداد والرجاء البحث عن ملعب جديد لاستضافة مبارياتهما المهمة، بعد الاستقرار على “الأب جيكو” لاحتضان لقاءات الدوري.

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