زياش وأبو فارس أفضل رياضي ورياضية بالمغرب لسنة 2018

هبة بريس - و م ع

اختير مهاجم المنتخب الوطني المغربي ونادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، حكيم زياش، ولاعبة التايكواندو المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، على التوالي، أفضل رياضي ورياضية في المغرب لسنة 2018، وذلك في استطلاع للرأي أنجزه القسم الرياضي للإذاعة الوطنية، وأعلن عن نتائجه، اليوم الأحد 30 دجنبر 2018، بمساهمة أقسام التحرير الرياضي لـ 40 جهازا إعلاميا وطنيا من صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة.

وجاء اختيار الصحافة الوطنية لحكيم زياش، الذي حل في المركز الأول بمجموع 88 نقطة، تتويجا للمردود الجيد الذي يقدمه، إن رفقة المنتخب الوطني أو مع فريقه الهولندي هذه السنة.

وحل في المركز الثاني، مدافع المنتخب الوطني أشرف حكيمي ولاعب بروسيا دورتموند الألماني بمجموع (31 نقطة)، فيما عاد المركز الثالث للعداء سفيان البقالي الحائز على الميدالية الفضية في بطولة العالم، والفائز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى موناكو، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، الذي لفت فيه الأنظار بتسجيله أحسن رقم في السنة، وهو 7:58:15 دقائق.

ولدى الإناث، فازت بلقب أحسن رياضية لسنة 2018، البطلة المغربية في رياضة التايكواندو، فاطمة الزهراء أبو فارس، ابنة الفقيه بن صالح، التي استطاعت أن تهدي المغرب ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي احتضنتها العاصمة الأرجنتينية.

وحازت فاطمة الزهراء أبو فارس المرتبة الأولى بمجموع 103 نقاط، متبوعة في المركز الثاني برباب العرافي (ألعاب القوى)، الحائزة على المركز الثالث في سباق 1500م برسم النسخة الثالثة لكأس القارات التي استضافتها مدينة أوسترافا التشيكية، مسجلة ثالث أفضل إنجاز نسائي في تاريخ المشاركة المغربية في كأس العالم لألعاب القوى سابقا منذ دورة 1979 بمونريال، وذلك بعد أن نالت 30 نقطة.

وبمجموع 20 نقطة، تلت العرافي صفية صالح التي كانت خير من افتتح حضور الرياضة المغربية في هذه الألعاب الأولمبية للشباب، بعد أن فازت بالميدالية الفضية في وزن أقل من 55 كلغ، وسجلت اسمها كأول بطلة مغربية تحرز الفضة في تاريخ المشاركات الوطنية في هذه التظاهرة.

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