برشيد..مصرع شخصين واصابة ثلاثة آخرين في حادثة سير مروعة

نُشر بتاريخ :  2018-12-30 - 18:46
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محمد منفلوطي- هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس ان حادثة سير وصفت بالمروعة خلفت مقتل شخصين فيما نجا ثلاثة بأعجوبة، شهدتها الطريق السيار الرابطة بين البيضاء ومركز حد السوالم التابع ترابيا لاقليم برشيد.

واضافت ذات المصادر ان الحادثة التي وقعت بعد زوال اليوم الاحد، نجمت عن اصطظام قوي جرت اطواره بين سيارتين كانتا متجهتين في نفس المنحى، مما اسفر عن مصرع شخصين فيما تعرض ثلاثة آخرين للاصابة بجروح وصفت بالبليغة من بينهم طفل لم يتجاوز ربيعه السابع بعد.
الحادث الدموي استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز حد السوالم على وجه السرعة من اجل فتح تحقيق فوري في الموضوع، والاشراف على اجلاء الجرحى صوب قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات، وجثتي الضحيتين نحو مستودع الاموات على متن سيارات الاسعاف التي تجندت لذلك.

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2 تعليقان

  1. كريم

    في 19:10

    إن لله وإنا إليه راجعون

  2. عزيز من وجدة

    في 19:12

    الله يرحمهم ويصبر أهلهم يا رب

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