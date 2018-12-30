حامي الديـن : المستهدف الحقيقي من تحريك متابعتي هو حزب “البيجيدي”

هبة بريس ـ الرباط

قال عبد العلي حامي الدين إن “المستهدف الحقيقي، من تحريك الشكايات الكيدية ضدي، ليس هو شخص عبد العالي حامي الدين، وإنما المستهدف هو الحزب الذي أنتمي إليه”,

وأضاف حامي الدين، الذي كان يتحدث اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الجهوي الرابع للفضاء المغربي للمهنيين بمدينة القنيطرة، أن المواقف التي عبرت عنها القيادة السياسية لحزب “المصباح” تدل على أن هناك شعورا جماعيا، بكون عبد العلي حامي الدين ليس هو المستهدف، وإنما استهدفت النواة الصلبة لقواعد العدالة وثوابت القانون، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات من طرف خصوم الحزب لتوظيف بعض الخلافات الداخلية، قبل أن يضيف “لكن ارادوا شيئا و أراد الله شيئا آخر”.

و سجل الاخير ـ حسب الموقع الرسمي للجزب ـ أن “هذه المحطة جسّد فيها الحزب أنه مُوحد بالفعل، وأنه على قلب رجل واحد، وإن كانت الخلافات التي يمكن أن تقع بين بعض أعضائه طبيعية، فإنه لا يجوز أن يكون هناك تصريف لهذه الخلافات عن طريق قضايا لا يمكن أن يتسرب لنا الشك في عدالتها”،

ونوه حامي الدين بـ”المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعلى رأسها الأمين العام، من خلال تضامنهم الواضح، الذي عبر عنه البيان الذي أصدرته الأمانة العامة بهذا الخصوص”.