مكناس: إيقاف شخص بتهمة الاعتداء الجسدي على والدته.

ع محياوي- هبة بريس

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في العنف ضد الأصول وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي على والدته.

وكانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت بسرعة، وبجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه والدة المشتبه به وهي تشتكي من العنف الذي يمارسه في حقها، مطالبة السلطات الأمنية بالتدخل لمساعدتها وتوقيف ابنها المعتدي.

وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف الابن المشتكى به، الذي تبين أن له سوابق قضائية في نفس الأفعال الإجرامية، حيث تم إيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد دوافع ارتكاب هذه الأفعال وملابسات اقترافها.