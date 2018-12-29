صادم .. العثور على رضيعين “توأم” جثتين متفحمتين نواحي الخميسات

هبة بريس - الرباط

شهدت تجزئة الادريسية بحي السعادة نواحي اقليم الخميسات، صباح يومه السبت، استنفار أمني كبير، بسبب العثور على جثتي رضيعين توأم متفحمة داخل منزل مهجور.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الواقعة، الى الساكنة المجاورة للمنزل بتصاعد الأدخنة، ما دفعهم الى اقتحام المكان واخماد النيران، ليعثروا على جثتي رضعين حديثي الولادة متفحمة.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية، حلت على عجل بعين المكان، حيث تم تطويق المكان، ونقل الجثت لمستودع الاموات، ثم فتح تحقيق للكشف عن هوية الرضيعين الذي يشتبه أن والدتهما “أم عازبة”.

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