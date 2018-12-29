اعتقال فتاة وشقيقها بفاس بتهمة الإتجار في المخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 29 دجنبر الجاري، من توقيف فتاة، تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على 1780 قرص مهلوس من نوع الإكستازي.

وقد أسفرت إجراءات البحث من توقيف شقيق المشتبه فيها، البالغ من العمر 28سنة، وذلك للاشتباه في كونه مالك الأقراص المهلوسة المحجوزة، حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخذرات، فيما أسفر إجراء التفتيش المجرى بمسكنه عن حجز قنينة مسيلة للدموع، علاوة على 85 قنينة خمور كان يتاجر فيها بدون رخصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

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