اندلاع النيران بمسجد بجماعة الدير ضواحي أولاد تايمة

محمد ضباش - هبة بريس

علم من مصادر متطابقة، أن النيران التهمت ليلة أمس الخميس 27 دجنبر الجاري، قاعة للصلاة خاصة بالنساء بمسجد دوار تماكوست التابع لجماعة الدير ضواحي أولاد تايمة اقليم تارودانت، دون ان يخلف الحادث ضحايا في الأرواح.

و رجحت مصادر محلية فرضية التماس الكهربائي كسبب رئيسي في اندلاع النيران بالمسجد المذكور.

هذا وفور علمها بالحادث، هرعت الى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية بقيادة سيدي موسى الحمري والدرك الملكي، حيث تم إخماد النيران وفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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