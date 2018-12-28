كلميم.. توقيف شخصين تورطا في ارتكاب سرقة من داخل وكالة بريدية

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن كلميم، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بريدية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد عاينت صباح يوم 24 دجنبر الجاري عملية سرقة استهدفت وكالة بريدية بمدينة كلميم، بعدما تسلل إليها الفاعلان عن طريق الكسر، حيث استولوا على طرود تتضمن إرساليات بريدية، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتحديد هويتهما بشكل كامل ويتم توقيفهما صباح اليوم بحي النخيلات بنفس المدينة.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة

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