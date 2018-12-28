خطير .. العثور على جثة شابة مفصولة الرأس نواحي أزرو‎

اهتزت صباح يومه الجمعة28 دجنبر 2018، قرية سوق الأحد بجماعة واد إفران بإقليم إفران دائرة أزرو على وقع العثور على جثة شابة مذبوحة.

وأكد مصدر مطلع ل “هبة بريس”، أنه تم العثور على شابة تبلغ من العمر قيد حياتها 28 سنة مذبوحة ومفصولة الرأس بطريقة وحشية ، مضيفا أن الهالكة كانت مُطلقة وأم لطفلة تعيش مع والدها، و كانت تنشط في المجال الحقوقي و الجمعوي بمدينة إفران .

وأضاف ذات المصدر أنه فور ابلاغها بالحادث سارعت السلطات الترابية والأمنية على اختلاف تلويناتها إلى عين المكان، و قامت بتطويق المكان قصد الاحتفاظ بكل الأدلة التي يمكن أن تقود إلى فك لغز هذه الجريمة .في الحين قامت الشرطة العلمية بأخذ البصمات والبحث عن الجناة المحتملين بالتنسيق مع الدرك الملكي والامن لتحديد دواعي وأسباب الجريمة النكراء.

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