بالفيديو: أمن أكادير يعتقل مروعي المواطنين بالسيوف

أحمد وزروتي – هبة بريس

ألقت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، صبيحة اليوم الجمعة 28 دجنبر، القبض على شخصين يبلغان من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب ما عاينته هبة بريس، وتم توثيقه بالصوت والصورة في الفيديو المرفق، بمحطة سيارات الأجرة وسط المدينة، متلبسين بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعا لها عن حجز 05 هواتف نقالة متحصلة من السرقة وحقيبة نسوية، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وتمت إحالة المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت على إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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