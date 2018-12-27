حسنية اكادير يستضيف الفتح بعيدا عن ملعب ادرار

هبة سبور

يستقبل فريق حسنية أكادير ضيفه الفتح الرباطي، يوم الأحد المقبل، بداية من الثالثة والنصف بعد الظهر، على أرضية ملعب أحمد فانا بالدشيرة، ضمن مؤجل الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية الأولى لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار بعد إغلاق المركب الكبير لمدينة أكادير، قصد إخضاعه لإصلاحات تهم أرضية الملعب بالخصوص.

وكان مسؤولو الحسنية يفكرون في طرق أبواب القائمين على شؤون ملعب المسيرة بمدينة آسفي، لطلب الترخيص لهم باستضافة فريق الفتح، قبل أن تظهر أيضا فكرة الانتقال إلى مدينة الدشيرة، مع أن مدرجات ملعب أحمد فانا تستضيف عددا محدودا من الجماهير.

وكان الأرجنتيني ميغيل غاموندي، مدرب الحسنية، قام، في وقت سابق، بزيارة تفقدية لأرضية ملعب الدشيرة، وبعدها أعطى الضوء الأخضر للمسيرين، الذين راسلوا السلطات المحلية، والتي رحبت من جهتها بفكرة استقبال هذه المباراة.

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