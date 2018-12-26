اعتداء على رجل أمن وعون سلطة أمام مستعجلات مستشفى ابن طفيل‎

ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلع، ان محيط مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش عاش ليلة امس فوضة، وذلك بسبب مواطن حل رفقة اقارب له الى المستعجلات، الا انه كان في حالة غير عادية، حيث عمد الى الاعتداء على رجل أمن ودهس عون سلطة.

وحسب نفس المصادر، فإن المذكور عمد الى الاعتداء على رجل أمن بوحدة مستعجلات ابن طفيل، وذلك بعد ان تدخل الاخير لصد الاول عن الصراخ بشكل كبير داخل المستعجلات، حيث قام باخراجه الى الشارع، ليعمد المعني بالأمر الى قطع حركة المرور، وهو ما جعل رجل الأمن يتدخل من جديد، وذلك قبل ان يعمد ذاك المواطن الى دفعه بقوة ورميه ارضا.

واضافت مصادرنا، على انه عقب الاعتداء الذي تعرض اليه رجل الامن، تدخل عون سلطة برتبة مقدم كان حاضرا بالمكان، حيث حاول منع المعتدي من الهروب على متن سيارته، الا ان الاخير، قام بدهس العون، متسببا له في جروح وكسور خطيرة تم نقله على اثرها الى المستعجلات.

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