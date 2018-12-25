محاكمة حامي الدين .. “البيجيديون” يحجون لمدينة فاس لـ”نصرة أخيهم”

ل أ - هبة بريس

تشهد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات الاستماع للقيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بعد تحريك المتابعة ضده بتهمة المساهمة في قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد.

قيادة البيجيدي، وحسب مصدر مطلع، عرفت خلال اليومين الأخيرين استنفارا كبيرا، بعد تجييشها لمناضلي الحزب وكتائبه الالكترونية لمساندة حامي الدين.

وأفاد ذات المصدر ل”هبة بريس”، أن قيادة الحزب وزعمائه، عبروا عن دعمهم المطلق لحامي الدين ومسادته بجميع الأشكال، كما دعوا جميع أبناء “البيجيدي” الى الحج نحو مدينة فاس للوقوف الى جانب “المتهم” في محنته.

وأضاف المصدر ذاته، أن أبرز قياديي الحزب، دعوا الشبيبة والمناضلين الى مساندة حامي الدين قبيل الجلسة وخلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا من خلال الانتقال الى عين المكان ورفع شعارات ولافتات تضامنية مع المتابع.

ولم يستبعد مصدرنا، حلول أسماء وقيادات مهمة من الحزب باستئنافية فاس، للتأكيد على مواصلة دعم الحزب الذي يقود الحكومة ويسير أهم القطاعات والوزارات، ل”نصرة أخيهم” حامي الدين.

هذا ويشار الى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، قرر متابعة القيادي عبد العالي عبد الدين، من أجل تهمة المساهمة في قتل بنعيسى آيت الجيد، بعدما أكد الشاهد الوحيد بالقضية أن “البرلماني البيجيدي” شارك في الجريمة.

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