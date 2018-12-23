رغم انتصاره ..اتحاد طنجة خارج منافسات عصبة أبطال افريقيا

نُشر بتاريخ :  2018-12-23 - 18:50
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

غادر فريق اتحاد طنجة، منافسة عصبة الأبطال الإفريقية، على الرغم من فوزه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب “ابن بطوطة”، عن إياب الدول الأول من هذه المنافسة القارية.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاتحاد طنجة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، اللاعب عبد الكبير الوادي حيث اكمل الفريق متفوقا عدديا بعد طرد حكم المباراة لاعب في الفريق الجزائري، في الدقيقة 78، غير أن الفريق المغربي لم يتسغل هذا النقص العددي لصالحه، وفشل في ترجمة الفرص التي أتيحت له ، لنتنهي المباراة بانتصار الفريق الطنجاوي بهدف دون رد.

و كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز نادي الساورة الجزائري بهدفين نظيفين في كل من الدقيقة 70 و 80 لينهزم اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف في مجموعة المباراتين.

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