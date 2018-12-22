طنجة.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية، وأوقفت أربعة مشتبه فيهم من أفرادها تتراوح أعمارهم بين 24 و44 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة مواطنين مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي ومواطن من جنسية إفريقية يلعب دور الوساطة، فضلا عن ضبط 22 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة خفيفة.

وتم الاحتفاظ بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية، يضيف ذات البلاغ، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتداداتها سواء داخل المغرب أو خارجه، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في إطار العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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