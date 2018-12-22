مغاربة يطالبون بمكافأة الشخصين الذين بلغا عن “إرهابيي امليل” ويؤكدون:”هادو اللي يستحقو وسام”

هبة بريس - الرباط

أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة، مطالبة بمكافأة الشخصين الذين ساهما في اعتقال قتلة السائحتين الاجنبيتين بجبال “شمهروش” بمنطقة امليل اقليم الحوز.

ودعا النشطاء عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، السلطات المعنية الى مكافأة “مول الما” و”مول كاوكاو” المتواجدين بالمحطه الطرقية بباب دكالة، والذين شكا في المشتبه فيهم وأبلغا عنه المصالح الأمنية.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء :”هادو هوما المواطنين الحقيقيين اللي كيبغيو الوطن ديالهم وكيغيرو عليه، ماشي هادوك اللي كيستافدو من التعويضات والامتيازات والتقاعد الضخم والحلوى ديال البرلمان”

وتابع آخر:”كنطالبو الدولة تعطي وسام لهاد الأبطال ماشي للمغنيين والشطاحة، وكنطالبو السلطات يعاونهوم ويعطيهوم شي حاجة كمكافأة على هادشي اللي دارو”

هذا ويشار الى أن المصالح الأمنية تمكنت من اعتقال قتلة السائحتين الاجنبيتين من داخل حافلة للمسافرين استقلها المعنيون بالامر من مراكش وكانت متجهة نحو اكادير.

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