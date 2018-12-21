تلميذ يُشوه وجه أستاذه بقلم في ثانوية بمدينة طنجة

نُشر بتاريخ :  2018-12-21 - 21:20
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

اعتقلت المصالح الأمنية بطنجة مساء اليوم الخميس 21 دجنبر ، تلميذا يتابع دراسته بثانوية “ابن الخطيب ” بعدما اعتدى على أستاذه داخل القسم .

وبحسب مصادر مطلعة ، فالتلميذ حضر متأخرا الى القسم وامام رفض الأستاذ السماح له بولوج الفصل الدراسي ، أصر التلميذ على الدخول ليستل بعدها قلما من محفظته موجها ضربات الى وجه أستاذه نقل على اثرها صوب المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .

ومباشرة بعد الواقعة ، احتشد عدد من أساتذة ثانوية ابن الخطيب في وقفة احتجاجية تنديدا بالاعتداء الذي تعرض له زميلهم ، حيث استنكروا الاعتداءات المتكررة التي تطال نساء ورجال التعليم بين الفينة والاخرى .

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