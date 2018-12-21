“البسيج” يضرب بقوة ويعتقل داعشيين باشتوكة وانزكان

أحمد وزروتي - هبة بريس

ألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 21 دجنبر 2018، القبض على شابين ينتميان إلى تنظيم ‘داعش” الارهابي.

ووفق معطيات وثيقة حصلت عليها هبة بريس، فإن “البسيج” تمكن من إعتقال شابين ينحدرون من دوار تاسيلا و دوار تكمي الجديد بالجماعة الترابية ماسة باقليم اشتوكة ايت باها و تجمعهم علاقة صداقة.

و جاء اعتقال احد الشابين داخل ضيعة يعمل فيها بجماعة القليعة، فيما تم اعتقال الثاني بمنزل عائلته في ماسة.

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