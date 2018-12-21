فضيحة جنسية ببرشيد و اعتقال “مول حانوت” يصور مغامراته مع زبوناته المتزوجات

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن سيدة تقطن بمدينة برشيد قد تقدمت بوضع شكاية تتهم من خلالها شخصا في عقده الخامس بالتحرش بها و محاولة إغوائها لممارسة الجنس.

و حسب ذات المصدر، فقد تحركت عناصر الأمن بالمدينة قصد التحقيق مع المشتكى به حيث تمت مباغثته بالمحل الذي يتواجد به و هو عبارة عن محل للبقالة يوجد بالقرب من منطقة الحي الحسني لتتفجر فضيحة جنسية من العيار الثقيل بعدما جرى اكتشاف أشرطة و تسجيلات جنسية.

و يضيف مصدرنا أن مصالح الأمن قد اعتقلت الشخص المتهم و هو بقال من داخل محله بعد أن عثرت على أشرطة جنسية و تسجيلات لممارسات جنسية يعتقد أنها تخصه رفقة بعض من زبوناته و اللواتي يتوقع أن تكون من ضمنهن سيدات متزوجات.

و قد جرى توقيف “مول الحانوت” المتهم بالفضيحة الجنسية و نقله لمقر الدائرة الأمنية قصد تعميق البحث معه كما جرى حجز هاتفه و التسجيلات المصورة، خاصة أن هاته القضية تأتي أياما قليلة فقط بعد واقعة “راقي بركان” و التي أثارت الكثير من الجدل.

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