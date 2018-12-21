العيون: توقيف شخصين متورطين في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، زوال امس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بارتكاب سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك، في الساعات الأولى من صباح امس داخل محلات تجارية بعدة أحياء سكنية بمدينة العيون، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية من أصحابها ومن بعض الزبائن.

وأوضح البلاغ أن إجراءات البحث والتحري التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تشخيص هويات المتورطين في هذه القضية وإيقافهم، زوال الخميس، بحي الوحدة، حيث تم حجز السيارة التي كانوا يستعملونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.

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