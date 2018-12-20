شابة تضع حدا لحياتها شنقا بطنجة

نُشر بتاريخ :  2018-12-20 - 19:28
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س بويعقوبي ـ هبة بريس

س.بويعقوبي- هبة بريس

اهتزت ساكنة حي “حومة الواد ” مساء اليوم الخميس 20 دجنبر ، على وقع حادث انتحار شابة في العشرينيات من العمر ، في ظروف لازالت غامضة .

الهالكة أم لطفلين عثر عليها مشنوقة داخل غرفة بمنزل أسرتها الكائن بالحي المذكور بمنطقة “طنجة البالية” ، ماخلف حالة من الصدمة لدى الجيران وأقارب الهالكة .

وقد تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة ، فيما انتقلت السلطات الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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تعليق واحد

  1. يسرى

    في 21:11

    لا شيء يستحق فعل من أجله هذا! الله يهدي شبابنا

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