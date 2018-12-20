شابة تضع حدا لحياتها شنقا بطنجة

التحكم في النص :
س بويعقوبي ـ هبة بريس
س.بويعقوبي- هبة بريس
اهتزت ساكنة حي “حومة الواد ” مساء اليوم الخميس 20 دجنبر ، على وقع حادث انتحار شابة في العشرينيات من العمر ، في ظروف لازالت غامضة .
الهالكة أم لطفلين عثر عليها مشنوقة داخل غرفة بمنزل أسرتها الكائن بالحي المذكور بمنطقة “طنجة البالية” ، ماخلف حالة من الصدمة لدى الجيران وأقارب الهالكة .
وقد تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة ، فيما انتقلت السلطات الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
يسرى
في 21:11
لا شيء يستحق فعل من أجله هذا! الله يهدي شبابنا