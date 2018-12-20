“لوفيغارو”: منفذو جريمة قتل السائحتين أعلنوا ولائهم ل”داعش”

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن منفذي جريمة قتل السائحتين الاجنبيتين بمنطقة “شمهروش” بامليل، أعلنوا ولائهم لتنظيم “داعش” المتطرف.

وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس، أن التنظيم “المتطرف” نشر اليوم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر إعلان القتلة لولائهم ل”داعش” ولأبو بكر البغدادي.

وظهر المتهمون الأربعة، تضيف الصحيفة، في الفيديو المذكور، بعلم “داعش” الأسود، قبل أن يعلنوا ولائهم للتنظيم، ويتوعدو بالقيام بعمليات إرهابية خطيرة، على غرار عمليه امليل.

هذا ويشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، تمكن صباح اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث

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