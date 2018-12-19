الوداد يخطفُ الفوز من قلب مركب الفوسفاط

هبة بريس ـ خريبكة

خطف فريق الوداد البيضاوي فوزا ثمينا من قلب مركب الفوسفاط، بعدما هزم الفريق المحلي بهدف لصفر، عصر اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من دوري إتصالات المغرب.

فبعد جولة أولى متكافئة من حيث النتيجة والأداء، وتضييع هجوم الفريقين سيلا من المحاولات بعد تألق الحارسين حمزة معتمد ورضى نكناوتي، تمكن الفريق الأحمر من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78 من زمن المقابلة عن طريق محمد ناهيري، وذلك بعد تراخي عميد فارس الفوسفاط، يوسف عكادي، مباشرة بعد تضييع هذا الأخير لضربة جزاء .

وتوالت حملات المحليين لتعديل النتيجة، لكن صمود دفاع الوداد واستماتة الحارس رضا تاكناوتي حالا دون بلوغ أبناء محمد أمين بن هاشم المبتغى، لتنتهي المباراة بهزيمة الأولمبيك بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الوداد البيضاوي إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب مع مباراتين ناقصتين، بينما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند النقطة 13 في المركز الحادي عشر.

يشار إلى أن فريق الوداد البيضاوي تنتظره مباراة هامة نهاية الأسبوع، حيث سيلاقي نادي جراف السنغالي في لقاء الإياب بعد أن انتصر عليه في لقاء الذهاب الذي أجري في الدار البيضاء بثنائية نظيفة.

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