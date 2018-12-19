أكادير: حجز نصف طن من الماحيا والقبض على المروج

أحمد وزروتي - هبة بريس

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بتيكيوين بمدينة أكادير ، مساء أمس الثلاثاء 18 دجنبر، شخص يبلغ من العمر 55 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، خلال عملية أمنية بمنطقة “الجهادية” الفلاحية، إذ مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل ضيعته الفلاحية من اكتشاف مرأب تحت أرضي مهيأ كمصنع سري لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، كما تم العثور داخله على كميات من المسكر المذكور ناهزت 500 لترا، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني والمعدات التي تستعمل في إعداده.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل ايقاف باقي مساعديه.

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