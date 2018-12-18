هبة بريس تكشف تفاصيل الاطاحة بمنفذي جريمة قتل سائحتين بالحوز

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عملية توقيف المشتبه فيه الاول في جريمة قتل السائحتين النرويجية والدنماركية بمنطقة امليل التابعة لاقليم الحوز، من طرف عناصر رجال الامن تمت بعد العثور على بطاقته الوطنية بالخيمة الخاصة بالسائحتين.

واكدت نفس المصادر، أن المشتبه فيهم ثلاث اشخاص، ينحدر اثنين منهم من مدينة أسفي، تركوا خيمتهم وغادروا المكان نحو الساعة الثالثة صباحا، غير أن ثالثهم الذي ينحدر من مراكش وقعت منه بطاقته الوطنية بالخيمة مما سهل على رجال الخيام الوصول اليه واعتقاله.

واهتزت منطة امليل التابعة لعمالة الحوز يوم امس على وقع العثور على جثة سائحتين تم فصل رأسيهما عن جسديهما، حيث كشفت تحقيقات رجال الامن عن هوية الشابة النرويجية القتيلة تدعى “مارين أولاند” وتبلغ من العمر قيد حياتها 28 عاما وتنحدر من Bryne وتدرس في جامعة جنوب شرق النرويج في Bø i Telemark، كما عملت أيضًا كمعالجة بيئية في بلدية بو، وقد علمت السلطات النرويجية بخبر مقتلها عن طريق والدتها قبل ان يتم اخبارها بشكل رسمي من طرف السلطات المغربية، فيما كانت رفيقتها الدنماركية التي تدعى “لويزا فيسترغر جيسبرسن” تدرس الى جانبها في حرم نفس الجامعة، و تشتركان هواية تسلق الجبال و اكتشاف المناطق الطبيعية.

ما رأيك؟ المجموع 20 آراء 17 3