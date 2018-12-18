شبان الكوكايين في قبضة أمن أكادير

أحمد وزروتي - هبة بريس

أوقفت السلطات الأمنية بأكادير في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى شاطئ منطقة أنزا شمال أكادير، ثلاثة شبان كانوا يمتطون سيارة رياضية فارهة وفي حالة سكر.

و بعد تفتيش السيارة، حسب مصادر هبة بريس، تم العثور على 3 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي مهم وكمية من قنينات الجعة.

هذا وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العملية في اطار العمليات التي تباشرها العناصر الأمنية على مستوى انزا والمناطق السياحية بمدينة أكادير.

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