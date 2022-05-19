وجدة أنجاد.. أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الاطفال محور قافلة تحسيسية

2022-05-19 / 12:10
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هبة بريس : وجدة

تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة وتعاون مع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة انجاد، والجمعية المغربية للقابلات بالجهة الشرقية قافلة تحسيسية لفائدة النساء حول أهمية الرضاعة الطبيعية تحت شعار ” الرضاعة الطبيعية استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر” وذلك ابتداء من 17 ماي إلى غاية 15 يونيو 2022.
للإشارة، فقد أعطيت الانطلاقة من جماعة سيدي بولنوار بعمالة وجدة انجاد، وستشمل باقي المراكز الاجتماعية الثقافية التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمدينة وجدة، حيث تم تنظيم ورشات تحسيسية حول أهمية الرضاعة الطبيعية لفائدة 283 امرأة، الى جانب حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة الأطفال أقل من 5 سنوات استفاد منها حوالي 74 طفلا.
وبهذه المناسبة، سيتم تتبع الحالات الإيجابية لفائدة الأطفال الدين يعانون من مشاكل الحساسية والأمراض المعدية واضطرابات النمو من طرف قطاع الصحة.
ولهذا الغرض، تم تعبئة طاقم متكون من ثلاثة أطباء بمختلف التخصصات (الطب العام، النساء والتوليد، طب الاطفال)، إلى جانب 10 أطر تمريضية وشبه طبية.
وتهدف هذه الحملة التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتحسيس المواطنين عامة والفاعلين بأهمية مساعدة النساء على إرضاع أطفالهن دون إحراج، نظرا لما للرضاعة الطبيعية من فوائد هامّة تعود بالنّفع على صحة الرضيع وصحة الأم.
ولتحقيق أهداف هذه القافلة على نطاق واسع، ستقوم الجمعية المغربية للقابلات بالجهة الشرقية بتعبئة المجتمع المدني للمشاركة في دعم مجهودات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا المجال، عبر توفير المعلومات للساكنة وتوجيه مجموعة من الرسائل التواصلية لدعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية. وفي نفس الإطار سيتم توزيع دعائم تواصلية للتحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية بالمراكز الصحية والمراكز السوسيو اجتماعية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

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