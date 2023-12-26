انفجار بالقرب من سفارة إسرائيل في نيودلهي

2023-12-26 / 21:39
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هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات إن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند، الثلاثاء، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين بين موظفي السفارة، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

وما زال مسؤولون يمشطون المنطقة، لكن أعيد فتحها أمام الجمهور. ولم ترد معلومات تشير إلى إصابة أي شخص في الشارع.

وحثت إسرائيل مواطنيها في الهند، وفي نيودلهي خاصة، على توخي الحذر. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الانفجار “ربما كان هجوما”.

ووضعت البعثات الإسرائيلية في أنحاء العالم في حالة تأهب وسط تصاعد الهجمات المعادية للسامية منذ أن شنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

وقال، جاي نير، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية، لرويترز “يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 5:20 (بالتوقيت المحلي) وقع انفجار على مقربة من السفارة”.

وأضاف أن الشرطة المحلية وفرق الأمن تجري تحقيقا.

وقال مسؤول مشارك في التحقيق لرويترز إن عملية بحث بعد ثلاث ساعات من الانفجار لم تتمخض عن العثور على شيء.

وفي يناير 2021، انفجرت قنبلة صغيرة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون وقوع أي إصابات. وقال مسؤول إسرائيلي حينذاك إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار باعتباره حادثا إرهابيا.

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