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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نصّاب يتجوّل بتطوان بخطة محكمة للنصب والاحتيال (صورة)

19 أبريل، 2025 - 6:11 مساءً
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هبة بريس – تطوان

تعيش مدينة تطوان حالة من الترقب والقلق، بعد تواتر أخبار عن شخص محترف في النصب والاحتيال، يتجوّل بين أحيائها معتمداً على خطة محكمة للإيقاع بضحاياه وسلبهم مبالغ مالية بأسلوب يوحي بالنوايا الحسنة والرغبة في المساعدة.

ووفقاً لشهادات عدد من المواطنين، فإن هذا المحتال يعتمد على حيلة ذكية توهم الناس بأنه شخص شريف وذو نية طيبة. إذ يقترب من المارّة حاملاً في يده خاتماً يبدو للوهلة الأولى أنه مصنوع من الذهب، إلى جانب إيصال يُضفي على روايته طابعاً من المصداقية. يدّعي النصّاب أنه عثر على الخاتم صدفة في الطريق، وأنه يبحث عن مالكته بغرض مساعدتها على استرجاعه.

وبعد أن يفتح حواراً قصيراً مع الضحية، يعرض عليه شراء الخاتم مقابل 200 درهم فقط، مدعياً أنه لا يرغب في الاحتفاظ به وإنما يسعى فقط لتعويض بسيط عن وقته ومجهوده في البحث عن مالكة الخاتم. وغالباً ما يقع الضحية في فخ الثقة، ويدفع المبلغ المطلوب. بعد ذلك، يلجأ بعض الضحايا إلى نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن صاحبة الخاتم، قبل أن يتوجّهوا إلى محل مجوهرات ليكتشفوا الحقيقة الصادمة: الخاتم لا تتجاوز قيمته 15 درهماً، وهو مجرد معدن مقلّد لا علاقة له بالذهب.

نصّاب يتجوّل بتطوان بخطة محكمة للنصب والاحتيال (صورة)

وقد خلّفت هذه العمليات استياءً واسعاً في صفوف سكان المدينة، خصوصاً أن النصّاب لا يزال حراً طليقاً، ويتنقل بسهولة بين الأحياء دون أن يتم توقيفه. ويطالب المواطنون السلطات الأمنية بتكثيف الجهود للقبض عليه، ووضع حد لهذه الظاهرة التي تستهدف الفئات البسيطة والهشة في المجتمع.

ويبقى الوعي والحذر الوسيلة الأنجع لتفادي الوقوع في مثل هذه الحيل، التي وإن بدت بسيطة في ظاهرها، إلا أن آثارها النفسية والمالية على الضحايا قد تكون وخيمة

19 أبريل، 2025 - 6:11 مساءً
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تعليق واحد

  1. قال ليك “يستهدف الفئات البسيطة و الهشة في المجتمع” و الحقيقة أنه يستهدف الطماعون و الانتهازيون و المثل يقول : الطماع تيغلبو الكذاب.

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