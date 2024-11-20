تحضيرات مكثفة لإطلاق مشاريع ضخمة لتهيئة محيط ملعب مراكش الكبير

سفيان خلوق – هبة بريس

تم إطلاق التحضيرات الأولية للبدء في تنفيذ مشروع بناء وتهيئة الطرق المحيطة والمؤدية إلى الملعب الكبير لمراكش ومداخله.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية ضمن التحضيرات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، ويتضمن تسعة مشاريع رئيسية.

الطريق الوطنية رقم 9

ويتعلق المشروع الأول بتثنية مقطع من الطريق الإقليمية رقم 2118، الذي يربط الطريق الوطنية رقم 9 بالطريق الدائري بطول 2.5 كيلومتر.

كما سيتم إنشاء طريق مداري جديد حول الملعب الكبير يمتد على مسافة 3 كيلومترات. وستُعاد هيكلة ملتقى مدار النخيل على الطريق الوطنية رقم 9 لتحسين حركة المرور.

أما المشروع الرابع فيركز على تثليث مقطع من الطريق الوطنية رقم 9 بطول 6 كيلومترات، بالإضافة إلى إعادة تهيئة مقطع آخر بنفس الطريق يبلغ طوله 3.5 كيلومترات.

وسيتضمن المشروع كذلك تطوير المسار الرابط بين الطريق الوطنية رقم 9 والطريق الجعفرية بطول 1.5 كيلومتر.

الطريق الإقليمية رقم 2118

ولتحسين وسائل النقل المستدامة، سيتم إنشاء مسار مخصص للمشاة والدراجات على الطريق الإقليمية رقم 2118. كما تشمل الخطة تثنية جزء من الطريق الدائري الذي يربط الطريق الوطنية رقم 9 بالطريق الوطنية رقم 8، مع إنشاء مدار جديد عند تقاطع هذا الطريق مع الطريق الإقليمية رقم 8 بطول 2.8 كيلومتر.

جسر وادي تانسيفت

وسيتم تثليث جسر وادي تانسيفت الواقع على الطريق الوطنية رقم 9 لتعزيز تدفق الحركة المرورية.

وتعكس هذه المشاريع التزاماً بتحسين البنية التحتية وضمان جاهزية المنطقة لاستقبال التظاهرات الرياضية القارية.

وفي نفس السياق، تستمر وتيرة العمل بشكل مكثف لتأهيل البنية التحتية لملعب مراكش الكبير، مع التركيز على تحديث الأنظمة التقنية وتطوير المرافق الأساسية، لضمان جاهزيته التامة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.