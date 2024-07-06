عمر حجيرة: كأس العالم فرصة لخلق آلاف مناصب الشغل ولربح 30 سنة من التنمية

هبة بريس

استضاف برنامج نقطة إلى الصفر للقناة الأولى المغربية عمر حجيرة رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورئيس هيئة الأغلبية بمجلس النواب .

البرنامج كان مناسبة لطرح العديد من البرامج والمشاريع التي تم إنجازها، والتي سوف تنجز، والتي ستجعل من المغرب وجهة اقتصادية متميزة في مختلف القطاعات.

ومن أهم النقاط التي تم مناقشتها، تلك المتعلقة بتنظيم المغرب لبطولة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، حيث أكد عمر حجيرة في حديثه أن تنظيم كأس العالم، ليس مناسبة رياضية فحسب، بل فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية لبلادنا على مستوى السياحة والخدمات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي ستتأثر إيجابا بهذا التنظيم وسيوفر عدد كبير من فرص الشغل للشباب المغاربة.

وأضاف عمر حجيرة رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن أهم نقطة تغيير سيعرفها المغرب من هذا الحدث العالمي المتميز الذي سيكون بمعية بلدان أوروبية جارة كإسبانيا والبرتغال، ان كأس العالم سيخلق مناصب شغل عديدة في مختلف القطاعات الحيوية مرتبطة بهذا الحدث العالمي وسيعرف المغرب أيضا تقدما تنمويا كنا سنعيشه في حدود سنة 2060 اي ستربح المملكة المغربية 30 سنة من التنمية، كما أكد ان احتضان هذه البطولة العالمية هي فرصة لنا للتعريف ببلادنا وأن شاء الله ستكون أحسن بطولة تنظيميا في التاريخ ، سنرى سنة 2030 مغربا متميزا بكل ما تحمله الكلمة من معان متعددة.

وختم عمر حجيرة، أنه اليوم على الجميع، إعلاما، أحزابا سياسية، مجتمعا مدنيا العمل سويا لإنجاح هذا الحلم الذي أصبح حقيقة، بفضل تبصر وحكمة والرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه .