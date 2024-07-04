الفنان محمد رمضان: “أنا أسطورة كل جيل”

2024-07-04 / 09:30
17

هبة بريس – فن

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من حفل ختام “مهرجان موازين”، والذي أحياه قبل أيام.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: “أنا مش أسطورة جيلك، أنا أسطورة كل جيل، من حفل ختام مهرجان موازين الدولي”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور محمد رمضان، واصفين حفله باختتام موازين بـ”الأسطوري”.

2024-07-04 / 09:30
17

مقالات ذات صلة

زينة الداودية: “حاتم عمور محترمنيش فالسعودية”

2024-07-04 / 13:27

الكوميدي زهير زائر بطل كليب “نجيك دروكا” للفنانة سلمى…

2024-07-03 / 14:05

الموت يفجع صفاء وهناء في جدتهما

2024-07-03 / 13:52

المحكمة تبرئ “رضا ولد الشينوية” في قضية باطما

2024-07-02 / 14:08

وسط العائلة والمقربين.. الفنانين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان…

2024-07-02 / 12:18

الفنانة ماريا نديم تعلن إصابتها بمرض “بوشويكة”

2024-07-02 / 11:43

محمد رمضان يرتدي قفطان عليه خريطة المغرب وينال اعجاب…

2024-07-01 / 20:24

تتويج إنتاجات وثائقية وكوميدية لـSNRT بجوائز المهرجان العربي للإذاعة…

2024-07-01 / 11:24

محمد أدم يشعل مسرح محمد الخامس في ختام مهرجان…

2024-06-30 / 22:11

محمد رمضان يختتم الدورة 19 لمهرجان موازين في المغرب

2024-06-30 / 10:30

‫17 تعليقات

  2. في التمتيل اوافقك الراى اما الغناء بعيد عنك لا صوت ولا تواضع ولا احترام انسان متعجرف

    رد

  11. انت فاسد مل الاجيال تشارك بشكل مباشر في فساد الأمة واتمنى ان تسحب اسم رمضان .

    1
    رد

  15. شكون تسوقك أو عارفك حتى أش كتعمل. ظننتك مسير برنامج فوضوي لا أكثر . التافهين كبروا الشأن للتافهين

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى