فجيج .. فعاليات جمعوية تستغرب عدم حضور مؤتمر دولي رهين بمستقبل الواحات

هبة بريس : وجدة

استضافت مدينة وارززات يومي السبت والاحد 29 و30يونيو 2024 مؤتمرا دوليا حول الأمن المائي والسيادة الغدائية الذي ينظمه المركز الدولي للواحات والمناطق الجبلية في دورته السادسة بشعار ” اي نموذج تنموي مستدام للمنظومات الواحية و الجبلية والحفاظ على الثرات اللا مادي”، وتسجيل عدم استدعاء فجيج بحكم مدينة محاطة بالواحات مما اثار غضب فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة التي تعرف حراكا للماء التي عرفت احتجاجات كثيرة لعدم رغبة الساكنة لإنضمام مجلس جماعة فجيج للشركة المتعددة خدمات “الشرق توزيع”.

في حين حضرته الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الاركان وهي المؤسسة التي احدثت في الأصل لتشجيع كل المبادرات التي تهدف إلى حماية الواحات، فقد تم إقصاء واحة فجيج حسب نفس الفعاليات الجمعوية وحرمانها من الدخول في صلب النقاش الذي سيدور في هذا المؤتمر حول مستقبل الواحات في المغرب ككل وما تعانيه من ندرة المياه والاجهاد المائي على مختلف أشكاله.

فإذا كان هناك من تفسير لهذا التساؤلات، تضيف نفس الفعاليات، فعلى الجهات المعنية ان تنور الرأي العام وإزالة لكل لبس او سوء فهم، فقد أصبح أهالي فجيج يتخوفون من انهم قد يكونون تحت الحصار غير المعلن بسبب احتجاجهم ضد تفويت موارد مياه الواحة لشركة الشرق للتوزيع ،ورغم التهميش التنموي وهشاشة الوضع الاجتماعي للمدينة والنقص الحاد في الخدمات الصحية الأساسية.