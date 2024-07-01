وجدة.. شغور منصب الرئاسة يؤجل دورة يوليوز لمجلس جهة الشرق

هبة بريس : وجدة

صوت عضوات وأعضاء مجلس جهة الشرق صباح اليوم الاثنين فاتح يوليوز الجاري، بالإجماع على تأجيل الدورة العادية لشهر يوليوز 2024، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيس السابق عبدالنبي بعوي بعد اكتمال الآجال القانونية لغيابه عن اداء مهام مكتب المجلس.

وترأس الجلسة صباح اليوم العضو الأكبر سنا حسب القوانين التنظيمية المعمول بها، رفقة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد.

كما هو معلوم، فالدورة العادية لمجلس جهة الشرق، تزامنت مع فترة تقديم الترشيحات لمنصب رئاسة المجلس، وبالتالي يعتبر منصب رئيس المجلس ومكتبه شاغرا إلى غاية انتخابات قادمة.